Drei Veranstaltungen des Bauernverbandes

Der Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Coburg lädt zur Unterbezirksversammlung Rodach/Meeder/Lautertal am kommenden Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Sportheim Großwalbur ein. Thema sind neue Anforderungen der JGS Anlagenverordnung, Voraussetzung für eine grüne Nummer und Aktuelles aus der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Der Kurs "Kochen mit Wild - Kochvorführung" findet am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr in der Schulküche des Aelf Coburg statt. Anmeldungen werden erbeten beim BBV unter Telefon 09561/ 795690. Am Donnerstag, 14. November, um 13.30 Uhr, findet der Seniorennachmittag in Niederfüllbach im Beckenhaus statt. Es wird über "Sicherheit für Senioren" informiert. red