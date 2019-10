Drei Urnenstelen auf dem Hohenberger Gottesacker geweiht

Die Kirchweih in Hohenberg stand heuer ganz im Zeichen des 90-jährigen Bestehens der St.-Josefs-Kirche. Der Grundstein für das Gotteshaus war am 1. Juli 1928 gelegt worden. Die Konsekration erfolgte am 6. Oktober 1929.

Der Kirchweih-Gottesdienst war gut besucht. Im Anschluss folgte die Weihe der drei Urnenstelen auf dem Hohenberger Gottesacker durch Pfarrer Pater Adrian Manderla.

Für Bürgermeister Franz Uome ist die St.-Josef-Kirche "ein weithin sichtbares Zeichen". Bei einem Empfang im Pfarrheim nannte er das Gotteshaus eine wahre Schatzkammer des Glaubens.

Uome dankte allen ehrenamtlich Tätigen für ihre Arbeit zum Wohle der Kirchengemeinde und überreichte eine Spende. "Möge diese Kirche dazu beitragen, dass viele junge Menschen den Weg zu Gott finden. Mögen viele Impulse von diesem Ort ausgehen, die den Besuchern in ihrer weiteren Lebensgestaltung irgendwann einmal hilfreich sein können", schloss der Bürgermeister. kpw