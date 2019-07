Drei Unfallfluchten in Forchheim

In Forchheim haben sich am vergangenen Montag drei Unfallfluchten ereignet. In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, wurde ein brauner Toyota Auris in der Bammersdorfer Straße angefahren. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Ebenfalls etwa 1000 Euro Schaden wurden an einem weißen Jaguar angerichtet. Dieser war am Montag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr im Parkhaus "Kronengarten" geparkt. Offensichtlich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Jaguar. In der Henri-Dunant-Straße touchierte ein Unbekannter den Außenspiegel eines blauen VW im Vorbeifahren. Der Schaden beträgt hier etwa 150 Euro. Der Unfall dürfte sich am Montag, in der Zeit von 16.55 bis 21.30 Uhr ereignet haben.