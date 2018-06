Drei Tore ins Glück

Jubel beim KSC Croatia an der Langenzenner Straße, als Kroatien den Vizeweltmeister Argentinien mit 3:0 besiegte und ins Achtelfinale einzog. "Nach dem 2:0 gegen Nigeria war ich mir fast sicher, dass wir weiterkommen", verriet Peter Loncar, als er in der ersten Halbzeit am Grill vor dem Vereinsheim für die hungrigen Mägen sorgte. Aber die siegessicheren Fans mussten sich dann doch noch bis zur 53. Minute gedulden, bis Rebic einen Fehler des argentinischen Torwarts Wilfredo Caballero nutzen konnte. Nach dem deutlichen Sieg und den Toren von Modric und Rakitic träumt man an der Langenzenner Straße bereits vom Halbfinale.