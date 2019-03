Drei Tiere sterben bei Unfällen

Ein Fuchs wurde am Mittwoch auf der B 287 zwischen Trimberg und Euerdorf von einem Pkw erfasst und starb. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Ein Audi-Fahrer kollidierte zwischen Obereschenbach und Diebach mit einem Reh. Das Tier wurde dabei getötet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Ein weiterer Audi-Fahrer überfuhr von Schweinfurt kommend in Richtung Fuchsstadt einen Hasen. Auch dieses Tier starb. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. pol