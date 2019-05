Drei Teams im Halbfinale

Titelverteidiger Bayern München, die EWE Baskets Oldenburg und Alba Berlin stehen im Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Während sich die "Albatrosse" und Oldenburg um den Einzug in die Finalserie duellieren, müssen die Münchner noch auf ihren Halbfinalgegner warten. Dieser wird zwischen dem Aufsteiger Rasta Vechta und Brose Bamberg ermittelt. Die Oldenburger gewannen am Samstag mit 97:84 (49:46) auch ihr drittes Viertelfinalspiel gegen die Telekom Baskets Bonn und feierten einen souveränen 3:0-Erfolg in der Serie. Ebenfalls ohne Niederlage bezwang Alba Berlin den Herausforderer Ratiopharm Ulm und entschied die dritte Partie am Sonntag auch dank eines 18:0-Laufs in der zweiten Halbzeit mit 100:83 (50:43) für sich.

Eatherton verlängert Vertrag

Bayern München besiegte die Löwen Braunschweig am Sonntag mit 87:77 und schickte das Team des früheren Bundestrainers Frank Menz in die Sommerpause. Nationalspieler Danilo Barthel führte die Münchner, die im letzten Viertel kurz einem knappen Rückstand hinterherliefen, mit 16 Punkten an. Braunschweig musste erneut auf den verletzten Center Scott Eatherton verzichten. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen um ein Jahr verlängert. dpa