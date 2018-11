Drei Teams der SG Bamberg stehen im Landesfinale

Beim Bezirksdurchgang des "Deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen der Jugend" in Hof qualifizierten sich drei Staffeln der SG Bamberg für das Landesfinale in Bayreuth. Bei diesem Wettkampfformat müssen fünf Staffeln über 4 x 100 Meter (bzw. 4 x 50 m / 4 x 25 m für jüngere Jahrgänge) in den Schwimmarten Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil sowie in einer Lagenstaffel schwimmen. Die einzelnen Zeiten werden addiert, sodass nach den sieben Bezirksentscheiden ein Ranking erstellt werden kann. Die acht schnellsten Staffeln pro Altersklasse aus ganz Bayern qualifizieren sich für das Landesfinale.

Eine sehr starke Leistung brachte die weibliche D-Jugend der SG Bamberg ins Wasser, die sich mit Jolinda Einwag, Clara Kirsten, Larissa Pock, Josefin Krefft, Paula Lange und Annika Hübner in einer Gesamtzeit von 25:31,92 Minuten als Bezirksmeister für das Landesfinale als drittschnellstes Team in Bayern qualifizierte. Das zweite SG-Team mit Heidi Lehner, Laura Hübner, Christina Betz, Sophie Elling und Hanna Hübschmann (30:22,41) schaffte es auf den vierten Platz. Auch die männliche D-Jugend sprang aufs Podium: Jakob Meister, Finn Urbanik, Hannes Maex, Veit Hedrich, Joel Simojoki und Daniel Getmanenko erschwammen sich den zweiten Platz (31:23,13).

Genauso erfolgreich wie die D-Jugend im Bezirk waren die beiden Mannschaften der C-Jugend weiblich. Die erste Mannschaft um Katharina Pock, Nikita Bergmann, Anna Betz, Ella Vornlocher und Anna Böhm schaffte es mit einem Vorsprung von fast drei Minuten (27:45,90) auf Platz 1. Knapp am Podiumsplatz vorbei erreichte die zweite Mannschaft mit Eva Wolter, Marlene Krcek, Agnes Öhrig, Inja Öhrig und Mia Becker den vierten Platz in 31:52,33. Die Jungs der C-Jugend um Leonard Maex, Gorka Urzua-Quiroz, Alexander Kajaja, Kilian Kohlmann, Caspar Baumüller und Lorenz Brößler schafften Rang 2 (27:24,59).

Ein weiteres Ticket konnte sich die männliche B-Jugend als erstplatziertes Team sichern. Paul Ender, Moritz Buchstädt, Louis Streit und Kevin Kertész setzten sich in 23:59,81 durch und qualifizierten sich als achtschnellste Mannschaft in Bayern. Die Mädels der B-Jugend um Lea Dittrich, Pauline Söderholm, Leila Jafoui und Maja Lehner erschwammen ebenfalls Platz 1 im Bezirk (25:57,59).

In der weiblichen A-Jugend qualifizierten sich zwei Teams für die Landeswettkämpfe. Als achtschnellstes Team in Bayern sicherte sich Bamberg mit Dinah Egelseer, Lea Hermann, Sarah Hermann, Dorothea Rupprecht und Luisa Christa in 26:51,71 einen der zwei Startplätze.

Außerdem standen noch Mixed-Staffeln an: Die erste Mannschaft der E-Jugend mit Laurin Keh, Clara Ehrlich, Samuel Lang, Robert Hartmann, Sara Youssra Jafoui, Marie Starklauf und Greta Lange schaffte es in 12:57,76 auf Platz 3. Knapp dahinter landete (13:46,58) das zweite Team der SG um Adam Yassir Jafoui, Katharina Böhm, Valentin Fluhrer, Jannik Hünniger, Daniel Knoblach und Nora Görlich. bdö