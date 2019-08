Drei Tage wird gefeiert

Der Höchstadter Ortsteil Biengarten feiert von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, seine Kerwa. Ausgerichtet vom Feuerwehrverein beginnt sie am Freitagabend mit einem gemütlichen Beisammensein im und am Festzelt beim Feuerwehrhaus. Am Samstagabend spielen dort "Gerald und Manu" auf und es gibt nach guter Tradition Gegrilltes und ein reichhaltiges Getränkeangebot. Der Festbetrieb an beiden Tagen startet gegen 18 Uhr. Am Sonntag feiern die Biengartener um 10 Uhr "ihren" Waldgottesdienst der Kairlindacher Kirchengemeinde auf den idyllischen Kellern, bevor die Festlichkeit mit Mittagessen und Kaffee ausklingt. red