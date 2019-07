Drei Tage wandern

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth unternimmt von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, eine Dreitageswanderung. Die Teilnehmer erkunden die am Untermain gelegenen Ortschaften Bürgstadt und Miltenberg. Sie lernen gleichermaßen die landschaftlichen und gastronomischen Reize kennen und wandeln auf den Spuren des Weinbaus. Von Bad Kissingen aus fahren die Wanderer mit dem Zug am 13. September nach Würzburg. Ausgangspunkt der Wanderungen und Unterkunftsort ist Bürgstadt. Von hier aus führen die Tagesetappen, die zirka zwölf bis 20 Kilometer lang sind, durch historische Weinberge mit grandiosen Ausblicken. Ebenso stehen eine historische Stadtführung in Miltenberg, der Besuch einer Brauereigaststätte und des Franziskanerklosters Engelberg sowie die Einkehr in einer urigen Häckerwirtschaft auf dem Programm. Nähere Infos und verbindliche Anmeldung bis zum 26. Juli bei Heidrun Zink, Tel. 0931/784 30 60 (Anrufbeantworter). sek