Drei Tage öffnet die regionale Genussmesse "Kulinea" in Zeil

Die regionale Genussmesse "Kulinea" findet am Wochenende in der Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil statt. Zahlreiche Direktvermarkter und regionale Erzeuger aus dem Landkreis Haßberge und der nahen Umgebung präsentieren ihre Produkte und Betriebe .

Messebetrieb ist am Freitag, 28. Februar, von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 29. Februar, sowie am Sonntag, 1. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro pro Person ab 16 Jahren. Um einen reibungslosen Verlauf der "Kulinea 2020" gewährleisten zu können und den Gästen aus nah und fern ein einmaliges Messeerlebnis zu ermöglichen, haben die Organisatoren der Kreisentwicklung (Landratsamt) einige wertvolle Tipps für alle Messebesucher parat: Während des gesamten Wochenendes stehen an der Oberen Altach auf dem Gelände der Firmen "Allmilmö" und "Erbelle Marken Outlet" ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Stellflächen sind trotz Baustelle in der Sander Straße problemlos erreichbar. Der Fußweg zur Messehalle beträgt fünf bis zehn Minuten und wird ausgeschildert. Auch für alle, die mit der Bahn anreisen, ist der Weg zur Messehalle gekennzeichnet. Direkt an der Mehrzweckhalle am Tuchanger stehen Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Wie die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist am Messesonntag mit dem größten Besucherandrang zu rechnen. Die anderen beiden Messetage, insbesondere der Freitag, sind erfahrungsgemäß etwas weniger frequentiert und daher auch gut für einen Besuch mit der ganzen Familie geeignet.

Alle Informationen rund um die regionale Erzeuger- und Verbrauchermesse "Kulinea" sind online unter www.kulinea.de erhältlich. Dort werden auch Aktuelles und kurzfristige Änderungen bekanntgegeben. Landrat Wilhelm Schneider sowie das Messeorganisationsteam der Kreisentwicklung des Landkreises Haßberge freuen sich auf ein erstklassiges Messe-Event und laden dazu ein, die Region genüsslich und mit allen Sinnen auf der "Kulinea" zu entdecken und erschmecken. red