Drei Tage lang wird der 150. Geburtstag gefeiert - Freude über die Jugend

Das anstehende 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Rannungen, das vom 25. bis 27. Mai groß gefeiert wird, stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Zudem konnte die Rannunger Wehr auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurückblicken.

1. Kommandant Andreas Klopf freute sich in seinem Jahresrückblick über die zufriedenstellende Übungsbeteiligung der Kameradinnen und Kameraden in den einzelnen Gruppen. Die Rannunger Wehr besteht zurzeit aus 54 aktiven Mitgliedern, davon 14 aktive Atemschutzträger. Weiterhin blickte er auf 17 Einsätze im vergangenen Jahr zurück.

21 aktive Jugendliche

Besonders freute er sich über die Teilnahme an der Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" in Maßbach. Hieran nahmen sechs Wehrler mit Erfolg teil. Ebenfalls äußerst zufrieden zeigte sich Klopf über die Rannunger Jugendfeuerwehr. Diese besteht aktuell aus 21 aktiven Jugendlichen. Im Oktober haben wieder sieben Jugendliche die Modulare Truppmannausbildung abgeschlossen und können somit bei Volljährigkeit als aktive Feuerwehrmänner eingesetzt werden.

Vorsitzender Andreas Wartha erinnerte besonders an den im Dezember 2018 verstorbenen Ehrenvorsitzenden und Altbürgermeister Leo Erhard. Er würdigte dessen langjährige Arbeit als 1. Vorsitzender und Leiter der Seniorengruppe. Auch bei den Vorbereitungen zum 150-jährigen Gründungsfest stand Leo Erhard als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Anschluss berichtete er ausführlich über die laufenden Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten des 150-jährigen Gründungsfestes, das am Festplatz am Sportgelände stattfinden wird.

Gaudi-Wettbewerb

Es wird am Samstag mit einem Gaudi-Wettbewerb für Feuerwehren eröffnet. Am Samstagabend spielen die Frankenräuber im Festzelt auf. Am Sonntag beginnt das Fest um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst im Festzelt. Anschließend folgt der Festkommers mit Ehrungen. Nach dem Mittagessen startet der große Festzug durch Rannungen, der Sonntagabend wird mit der Band Horch abgeschlossen. Am Montagabend klingt das Fest mit einem Haxenessen aus. Dazu spielen die Rhöner Rucksackmusikanten auf.

Im Anschluss dankte Bürgermeister Fridolin Zehner dem Vorstand und allen Feuerwehrmitgliedern für die geleistete Arbeit. Ihn beeindruckte besonders das rege Vereinsleben in der Rannunger Wehr. Kreisbrandmeister Holger Ulrich freute sich über die gute Übungsbeteiligung. Dies wäre nicht in allen Gemeinden der Fall. Dem Feuerwehrfest wünschte er bereits jetzt einen guten Verlauf. red