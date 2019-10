Die Ortsjugend Oberdornlach lädt zur Donnicher Kerwa in die Dreschhalle ein. Das Fest beginnt am morgigen Donnerstag ab 18 Uhr mit dem Ausgraben der Kerwa. Am Freitag sorgt ab 20 Uhr der Musikant und Entertainer Christian Bauer für die musikalische Unterhaltung. Am Samstagabend spielt dann der Alleinunterhalter "Feedback by Udo B." zum Kerwatanz auf. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt. red