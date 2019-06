Drei Tage feiern mit den OPAs

cindy dötschel Auch wenn es noch bis Oktober dauert, die Vorfreude auf das OktOPAfest steigt: "Für dieses Jahr haben wir das Theater mit einer abgewandelten Version der Spider Murphy Story mit ins Zelt geholt", kündigt Organisator Christian Limpert an.

Matthias Straub, Schauspieldirektor des Landestheaters, freut sich, dass die Musik beim OktOPAfest Raum bekommt: "Die Spider Murphy Story war die erfolgreichste Produktion, die das Theater bisher auf die Beine gestellt hat", so Straub.

Rüdiger Eisenhauer, Musikalischer Leiter der Spider Murphy Story, findet es toll, dass die Songs noch einmal gehuldigt werden. "Der Auftritt ist eine Art Abschiedsparty und ein Geschenk an die Menschen", sagt Eisenhauer.

Bei der "Spider Murphy Party" am Freitag, den 4. Oktober, wird es zwei Sets von jeweils einer Stunde geben, bei denen der Großteil des Ensembles noch einmal auf der Bühne stehen wird.

Es ist das sechste OktOPAfest, das die Original Prinz Albert Blasmusik, kurz OPA, am Samstag, 5. Oktober, auf dem Coburger Schlossplatz feiern wird, und Sorgen über mangelndes Interesse macht sich bei den OPAs keiner mehr: "Seit dem ersten Anlauf im Jahr 2014 sind die Tickets jedes Jahr aufs Neue innerhalb weniger Stunden ausverkauft", sagt Christian Limpert. Die hemmungslos bunte Blasmusik-Show der ehemaligen Albertiner genießt in Coburg absoluten Kultstatus. Limpert verspricht: "Auch für die OPA-Show 2019 planen wir neue Überraschungen." Was genau, will er noch nicht verraten. "Natürlich wird Prinz Albert eine Rolle spielen", schmunzelt OPA-Hornistin und Sängerin Alisa Krämer, "er ist ja in erster Linie der Namensgeber unseres Albertinums."

Stolz auf Kooperation

Das Besondere in diesem Jahr ist aus Sicht der OPAs das Rahmenprogramm rund um das OktOPAfest in Kooperation mit dem Landestheater Coburg und dem Coburger Stadtmarketing. Neben der "Spider Murphy Party" am Freitag geht es am Sonntag ganz traditionell zu. Bei der Neuauflage des Zeltmusik-Festivals werden Kapellen aus der Region anspruchsvolle Blasmusik auf den Schlossplatz bringen, bereits zugesagt haben die Blaskapelle Meeder sowie die Musikvereine Rödental und Beiersdorf. Eingebunden ist die Zeltmusik in den verkaufsoffenen Sonntag in Coburg mit Aktionen der Coburger Einzelhändler.

Für Citymangerin Andrea Kerby ist die Kooperation mit Zeltmusik ein echter Mehrwert: "Das lief letztes Jahr schon ganz hervorragend, klar, dass wir es dieses Jahr wiederholen." Sie weiß: "Ohne die Hilfe unserer Sponsoren wäre das Ganze dennoch nicht möglich."

Am 6. Juli beginnt der Vorverkauf, Tickets für das OktOPAfest im Royal Prince Albert Zelt auf dem Schlossplatz sind dann ab 9 Uhr bei der Sparkasse am Markt in Coburg zu bekommen, die Tickets für die "Spider Murphy Party" gibt es an der Theaterkasse zu den dort üblichen Öffnungszeiten.