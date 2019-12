Drei Super-Azubis aus Coburger Gebiet

Zum 14. Mal fand in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Auszubildenden statt. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überreichten Pokale und Urkunden. Schweitzer sprach den Super-Azubis seine Anerkennung aus.

Unter den Preisträgern waren auch Nachwuchs-Fachkräfte aus dem IHK-Bezirk Coburg: Saskia Lindner, Saskia Volk und Sebastian Vogler. IHK-Präsident Friedrich Herdan: "Ich gratuliere den drei ausgebildeten Fachkräften zu dieser Höchstleistung und Ehrung als bundesbeste Azubis."

Saskia Lindner ist eine der Coburger Super-Azubis, sie erlernte bei der Firma Marcus Sommer SOMSO Modelle GmbH den Beruf der Biologiemodellmacherin und war mit 96 Punkten die beste Absolventin in ihrem Ausbildungsberuf. Schon nach einer Woche Praktikum bei SOMSO war sie sich sicher: "Biologiemodellmacherin ist der richtige Beruf für mich."

"Richtiger Weg"

In dem 1876 gegründeten Unternehmen werden Nachbildungen des menschlichen Körpers, von Tieren und Pflanzen gefertigt, die weltweit in Schulen, Universitäten und Museen als Anschauungsobjekte eingesetzt werden. Für Saskia Lindner ist die duale Berufsbildung genau der richtige Weg, "weil man das in der Berufsschule Gelernte unmittelbar in der Arbeit anwenden kann".

Zur Ehrung als Super-Azubi sagt die 21-Jährige: "Die gute Abschlussnote ist das Ergebnis von Ehrgeiz in der Ausbildung und dass meine Leistung so offiziell gewürdigt wird, ist für mich etwas Besonderes." Auch ihr Chef, Geschäftsführer Louis-Benedikt Sommer, freut sich über den Erfolg und betont: "Mit der Auszeichnung wird generell die Berufsbildung nachhaltig gewürdigt und die damit verbundene Bedeutung für unsere Gesellschaft sowie Wirtschaft unterstrichen."

Saskia Volk, die bei der Hummel-Manufaktur in Rödental Industriekeramikerin Dekorationstechnik erlernt hat, wurde mit 93 Punkten Beste ihres Berufs. Sie absolvierte nach Erwerb der Mittleren Reife einige Praktika, bevor sie sich für die Ausbildung in dem Traditionsunternehmen entschied.

Die Auszeichnung als Super-Azubi ist für die 23-Jährige "eine schöne Bestätigung" und im Rückblick auf ihre Ausbildung sagt sie: "Besonders gut fand ich die enge Verbindung von Theorie und Praxis." "Wir sind sehr stolz auf unsere Saskia, dass sie als Beste in ihrem Beruf ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Außerdem freuen wir uns sehr, dass sie sich dazu entschieden hat, in unserem Unternehmen weiterzuarbeiten", so Prokuristin Doris Langold.

Mit einer Punktzahl von 97 ist Sebastian Vogler bundesbester Azubi im Beruf Holzmechaniker, Fachrichtung: Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen. Auch er fand über ein Praktikum zu seiner Ausbildung und rät unentschlossenen Schülern zu dieser Form der Berufsorientierung.

Nach Abschluss seiner Lehre bei der Habermaaß GmbH in Bad Rodach möchte der 20-Jährige weitere Praxiserfahrungen sammeln und später eine Weiterbildung zum Techniker aufnehmen. "Die Auszeichnung gibt mir den Ansporn, mich beruflich weiterzuentwickeln", sagt Sebastian Vogler.