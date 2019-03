Drei Spieler übertreffen 600er-Marke

Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2018/19 unterlagen die Kegler des SKC Victoria Bamberg bei den Nibelungen aus Lorsch mit 2:6 Mannschaftspunkten (MP) und 3468:3484 Kegeln. Lorsch war sowohl in die Vollen (2262:2247) als auch im Abräumen (1222:1221) das bessere Team, fuhr verdient zwei wichtige Punkte ein und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Beste Bamberger waren Christian Wilke (627), Dominik Kunze (609) und Christopher Wittke (607).

Mit Kunze und Wittke startete der Gast gegen die Lorscher Thorsten Gutschalk und Wernz. Wittke war jederzeit Herr der Lage, da er sich gegen Wernz mit 151:147 und 162:145 eine 2:0- Führung erspielte. Mit dem folgenden 156:143 machte er vorzeitig den Deckel drauf und sicherte sich den MP. Daher war es zu verschmerzen, dass er im letzten Satz mit 138:147 unterlag, ein weitaus besseres Ergebnis aber verspielte. Wichtig war der MP, den er mit 3:1 Satzpunkten (SP) und 607:582 Kegeln holte.

Kunze zeigt sein Können

Kunze lag nach 142:151 mit 0:1 zurück. Doch danach zeigte er, was in ihm steckt, und glich mit 160:148 zum 1:1 aus. Davon beflügelt, spielte er 110 in die Vollen und ließ 63 im Abräumen folgen, womit er nach 173:157 mit 2:1 in Führung ging. Doch Gutschalk drehte nun den Spieß um. Kunze versuchte zwar alles, aber er fand nicht mehr ins Spiel zurück, und so glich Gutschalk mit 163:134 zum 2:2 aus. Zu allem Überfluss lag er auch noch mit 619:609 Kegeln vorne und glich somit zum 1:1 aus.

In der Mittelpaarung trafen Seidelmann auf Steinhauer und Rüger auf Frank Gutschalk. Seidelmann kam mit 147 noch gut aus den Startlöchern, hatte aber gegen Steinhauer mit 150 das Nachsehen. Der Lorscher legte auch sofort mit 150:130 vor. Seidelmann bäumte sich mit abermaligen 147 zwar noch einmal auf und konnte auf 1:2 SP verkürzen, da Steinhauer bei 136 hängen blieb. Indiskutable 115 von Seidelmann übertraf der Lorscher anschließend mit 150 locker und sicherte seinem Team mit 3:1 SP und 586:539 die 2:1- Führung bei den MP.

Im anderen Duell lag Rüger parallel nach 135:139 mit 0:1 zurück. Doch danach bäumte sich der Bamberger auf und drehte das Spiel. Mit 138:137 und 144:140 erspielte er sich eine 2:1-Führung. Doch auch hier folgte eine indiskutable Bahn des Bambergers (119), die der Lorscher Gutschalk mit 143 nutzte und so zum 2:2 ausglich. Der MP ging bei 2:2 SP mit 559:536 an die Nibelungen, womit sie auch mit 3:1 MP führten.

Wilke bläst zur Aufholjagd

Im Schlussabschnitt sollten Wilke und Craciun gegen Walter und Straub für die Wende sorgen. Dazu mussten beide MP her und ein Rückstand von 55 Kegeln aufgeholt werden. Wilke zeigte sofort, dass er gewillt war, das Spiel zu drehen. Mit 152:132 und 163:134 ging er mit 2:0 SP in Führung und holte bereits 49 Kegel auf. Parallel lag Craciun aber mit 0:2 SP und 269:310 zurück.

Dem Bamberger gelang dann mit 149:149 ein Unentschieden, womit der MP vorzeitig an Lorsch ging, der Rückstand aber nicht anwuchs. Unterdessen machte auch Wilke mit 155:121 den MP vorzeitig perfekt, womit immer noch die Chance auf ein 4:4 bestand. Dafür mussten im letzten Satz noch 17 Kegel aufgeholt werden. Wilke versuchte alles, doch Walter ließ sich nicht mehr abschütteln. maha Nibelungen Lorsch - SKC Victoria Bamberg 6:2

(11,5:12,5 Satzpunkte / 3484:3468 Kegel) T. Gutschalk - Kunze 2:2 (619:609) Wernz - Wittke 1:3 (582:607) Steinhauer - Seidelmann 3:1 (586:539) F. Gutschalk - Rüger 2:2 (559:536) Walter - Wilke 0:4 (543:627) Straub - Craciun 3,5:0,5 (595:550)