Drei Siege für Kleemeier

Beim 34. Stotternheimer Langstreckenschwimmen in Erfurt ging Patrick Kleemeier von der SG Bamberg an den Start und überzeugte bei seinen drei Starts. Er sicherte sich souverän und mit großem Vorsprung jeweils den Sieg in der Altersklasse 25 über einen Kilometer (13:58 Min.), zwei Kilometer (27:29 Min.) und fünf Kilometer (1:09,02 Std.). Fünf Wochen nach den deutschen Titelkämpfen in Burghausen präsentierte sich der deutsche Vizemeister der Masters weiterhin in starker Form und hielt sich in allen Rennen in der kleinen Spitzengruppe auf, die die Rennen bestimmte: Auf der lang gezogenen Zielgeraden musste sich der 27-Jährige stets knapp geschlagen geben, was aber die Freude über jeweils Rang 2 im gesamten Herrenfeld nicht trübte. Als Herausforderung gestaltete sich der enge Zeitplan, da alle Wettbewerbe innerhalb von drei Stunden ausgetragen wurden. red