Drei Schwerverletzte nach Irrfahrt

Schwere Verletzungen zogen sich drei Autoinsassen bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2262 am Montag zu. Gegen 14 Uhr kam ein 73-Jähriger mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinab. Der Fahrer fuhr circa 150 Meter weiter durch ein Feld und prallte gegen den Graben eines kreuzenden Flurweges, wodurch der Polo durch die Luft geschleudert wurde. Der Fahrer und seine ebenfalls schwer verletzten zwei Mitfahrer mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.