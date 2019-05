Drei Schülerlotsen beim Bezirksentscheid

Manfred Mellenthin singen — Ben Seifert von der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule Münnerstadt wurde punktgleich mit Maximilian Fößel vom Jack-Steinberger- Gymnasium in Bad Kissingen und Tim Nehls von der Mittelschule in Maßbach zum besten Schülerlotsen im Alt-Landkreis Bad Kissingen gekürt. Alle drei Schüler nehmen nun am Bezirksentscheid in Sennfeld teil.

31 Fragen rund um das Thema "Verkehrssicherheit", "Lotsendienst", zum selbstbewussten Verhalten als Schülerlotse und zum Allgemeinwissen galt es zu beantworten, 130 Punkte konnten erreicht werden. Am Ende konnte der Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Polizeihauptmeister (PHM) Matthias Kleren, den drei Siegern gratulieren und ein Präsent überreichen.

Vorzügliche Ausbildung

Veranstaltet wurde der jährliche Wettbewerb von der Kreisverkehrswacht Bad Kissingen. "Ihr alle leistet einen großen Beitrag, dass unsere Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen", lobte Kleren die engagierten Schulweghelfer, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Schulwegsicherheit leisten.

Rektorin Ulrike Freifrau von und zu der Tann von der Münnerstädter Mittelschule sah in der Auszeichnung von Ben Seifert eine Bestätigung der vorzüglichen Ausbildung der Münnerstädter Mittelschüler durch Polizeihauptmeister Matthias Kleren sowie die beiden Lehrerinnen Petra Georg und Dagmar Mayer-Balling, die die Schülerlotsen betreuen. Sie machte deutlich, dass die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für seine Mitschüler einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen, von potenziellen Arbeitgebern durchaus geschätzt wird.