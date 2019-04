Drei Schüler auf Diebestour

Am Dienstag befanden sich drei Elfjährige auf Diebestour. Einer von ihnen löste in einem Drogeriemarkt den Alarm aus, er hatte ein Konsolenspiel eingesteckt. Wie sich herausstellte, hatten ihn zwei weitere Jungen zu einer "Mutprobe" angestiftet, diese waren jedoch weg. Die Polizei fand ein weiteres Konsolenspiel am Parkplatz, das die beiden geflüchteten Jungen dort deponierten. Im Rucksack befand sich weiteres Diebesgut, das die Kinder zuvor in einem Spielwarenladen mitgenommen haben, schreibt die Polizei. Der Wert der erbeuteten Waren beträgt knapp 245 Euro. pol