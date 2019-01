Drei Rödentaler prügeln sich auf Parkplatz

In eine handfeste Auseinandersetzung gerieten am frühen Dienstagabend drei Rödentaler auf einem Parkplatz neben einer Seniorenresidenz. Der genaue Auslöser der Streitigkeit ist noch nicht genau bekannt, jedoch dürfte Alkoholeinwirkung eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben. Da sich einer der Beteiligten auch in Anwesenheit der Polizei unverhohlen aggressiv zeigte, musste er auf richterliche Anordnung die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Erstaunlicherweise wurde bei dem Vorfall keiner der Kontrahenten ernsthaft verletzt.