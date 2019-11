Drei Reifen, Schuhe und Weinflasche entsorgt

Aschach — Über eine illegale Müllentsorgung in einem Straßengraben erhielt am Dienstag die Polizeiinspektion Bad Kissingen eine Mitteilung. Tatort war ein Straßengraben neben der Kreisstraße KG 15 von Stralsbach kommend in Richtung Aschach. Vor Ort konnten die Streifenbeamten drei Altreifen, einen Sneaker sowie eine leere Weinflasche auffinden, berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung. Zeugen, die Hinweise zum möglichen "Entsorger" geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol