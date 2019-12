Drei Reifen eines Skodas zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach am Donnerstag, vermutlich gegen 12.45 Uhr, drei Reifen eines Skoda Citigo, während sich der 52-jährige Fahrer in einem Einkaufsmarkt in der Straße Seewiese befand. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Einstiche an den Reifen stammen von einem Taschenmesser oder Ähnlichem.