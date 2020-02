Drei Rehe beteiligt

Drei Wildunfälle ereigneten sich auf Burkardröther Gemarkung. Wie die Polizei berichtete, erfasste auf der Ortsverbindung von Premich nach Wollbach am Dienstag, gegen 9.10 Uhr, eine Autofahrerin am Premicher Sportplatz ein Reh: Schaden am Auto circa 500 Euro, über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt. Am Mittwoch, gegen 6.40 Uhr, lief auf der Staatsstraße St 2267 von Gefäll nach Premich ein Reh einem Sprinter-Fahrer links hinten ins Fahrzeug: Das Tier flüchtete, Sachschaden circa 1000 Euro. Augenscheinlich keinen Sachschaden richtete ein weiteres Reh an, das am Dienstag, gegen 17 Uhr, einem 33-jährigen Autofahrer auf der Staatsstraße St 2430 von Aschach nach Burkardroth von rechts ins Auto rannte. Das Tier wurde mit der vorderen Stoßstange mittig erfasst, übers Reh ist nichts bekannt. pol