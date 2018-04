Drei Raser werden angezeigt

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg haben am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 470 in Höhe Stempfermühle eine vierstündige Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt passierten 233 Fahrzeuge die Kontrollstelle. 14 Verkehrsteilnehmer erhalten eine Verwarnung, vier eine Anzeige. Der "Schnellste" war mit 86 Stundenkilometern unterwegs, als es blitzte, erlaubt ist in diesem Bereich nur Tempo 50.