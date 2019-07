Auf dem Radweg entlang der B 470 waren am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei Fahrradfahrer nebeneinander aus Uehlfeld kommend in Richtung Dachsbach unterwegs. Auf Höhe einer leichten Rechtskurve, in der der angrenzende Mais sehr hoch stand, kam dem Duo ein Radfahrer entgegen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zwei Personen erlitten Schürfwunden und wurden zur Abklärung ins Krankenhaus Neustadt verbracht. An den Rädern entstand ebenfalls Sachschaden.