Drei Podestplätze für DLRG Küps bei den "Bayerischen"

19 aktive Rettungsschwimmer der DLRG OV Küps sind im Kreuzsteinbad in Bayreuth bei den Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen angetreten. Dabei schafften es zwei Einzelschwimmer und eine Mannschaft aufs Podest.In den Einzelwettbewerben im Rettungsschwimmen ermittelten 344 Einzelstarter aus 43 Ortsverbänden im Alter von neun bis 80 Jahren in verschiedenen Disziplinen ihre Besten. Die zwölf Rettungsschwimmer der Einzeldisziplinen aus Küps traten in verschiedenen Altersklassen (AK) gegen Konkurrenten aus ganz Bayern an. Dabei ging jede Altersklasse dreimal an den Start, die offene AK und die AK 17/18 sogar bis zu sechsmal.Anna Ament und Konstantin Mesch traten in der AK 13/14 gegen 27 Konkurrentinnen beziehungsweise 20 Konkurrenten an. In den Disziplinen Hindernisschwimmen, Retten einer Puppe und Retten einer Puppe mit Flossen konnten sich die beiden Mannschaftskollegen schließlich beide den dritten Rang sichern."Es ist immer wieder ein großartiges Gefühl, auf dem Podest zu stehen und die Medaille umgehängt zu bekommen", zeigte sich Anna Ament begeistert bei der Siegerehrung "Da weiß man wenigstens, für was wir in den letzten Monaten so eifrig trainiert haben", ergänzt ihr Mannschaftskollege Konstantin Mesch.Die anderen Starter in den Einzelwettkämpfen zeigten ebenfalls überzeugende Leistungen und konnten zum Großteil ihre persönlichen Bestleistungen übertreffen.In den Mannschaftswettbewerben gingen 157 Mannschaften bestehend aus mindestens vier Personen an den Start. Bei den Mannschaftswettkämpfen werden jeweils vier verschiedene Disziplinen geschwommen. Das Team "The A-Team" der AK13/14m um die beiden Drittplatzierten, holte sich den Vizemeistertitel. Auch die drei weiteren Mannschaften aus Küps sicherten sich gute Plätze.In den Wettkampfpausen konnten die Schwimmer an den Aktivitäten des Landesjugendtreffens teilnehmen.