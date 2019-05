Mit Ausblick in die Weite des Itzgrunds feiern die Pfarreien Schottenstein-Watzendorf, Lahm-Gleußen und Heilgersdorf am Donnerstag, 30. Mai, Christi Himmelfahrt. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr und findet am sogenannten Steintisch (am westlichen Ortsrand von Schottenstein, erreichbar über die Beckleinsgasse) statt. Bei Regen wird der Gottesdienst in der Pankratiuskirche in Schottenstein gefeiert. red