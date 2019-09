Die Pfarrei Sankt Josef in Königsberg hat neue Ministranten. "Wir müssen heute zwar einen Ministranten verabschieden, bekommen aber drei neue Ministrantinnen dazu. Mathematisch gesehen haben wir also heute ein Plus gemacht", fasste Kaplan Nicolas Kehl im Gottesdienst in St. Josef in Königsberg zusammen. Beim Gottesdienst empfing er mit Leni Spath aus Königsberg, Delia Anton aus Altershausen und Ida Guerra aus Hellingen drei neue Ministrantinnen. Nicht mehr dabei ist Felix Keim aus Hellingen. sn