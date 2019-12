Drei Neue: CSU-Stadtratsliste jetzt komplett

Der CSU Ortsverband hat im Rahmen einer weiteren Aufstellungsversammlung am Sonntag drei weitere Kandidaten für die Stadtratswahl am 15.März 2020 aufgestellt und damit seine Stadtratsliste komplettiert, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU.

Neu hinzugekommen sind Andrea Mangold (Friseurin), Oliver Hofmann (Finanzbeamter) und Andreas Schlechtweg (Zahntechniker). Alle drei Kandidaten kommen aus der Kernstadt. Bürgermeisterkandidat Michael Kastl zeigte sich erfreut darüber, dass die Kandidatenfindung und auch die Festlegung der Listenreihenfolge erneut unkompliziert und harmonisch vonstatten gegangen sind. "Mit einem solchen Team kann man nur gewinnen."

Ehrungen

Im Anschluss an die Aufstellungsversammlung nahm Ortsvorsitzender Thorsten Harnus die Ehrung verdienter Mitglieder vor, darunter Michael Bötsch für 40 Jahre und Hans Petsch für 55 Jahre Mitgliedschaft.

CSU-Stadtratsliste: 1 Michael Kastl, 2 Thorsten Harnus, 3 Lara Oppel, 4 Arno Schlembach, 5 Michaela Wedemann, 6 Thomas Meckel, 7 Oliver Jurk, 8 Jürgen Eckert, 9 Thomas Klemm, 10 Ulla Müller, 11 Georg Heymann, 12 Johannes Röß, 13 Mario Schmitt, 14 Burkard Schodorf, 15 Manuela Fleischmann, 16 Oliver Hofmann,17 Andrea Mangold, 18 Ferdinand Gehrig, 19 Andreas Schlechtweg, 20 Simon Bangert. red