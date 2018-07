Drei Ministranten ins Amt eingeführt

Im Vorabendgottesdienst sind drei neue Ministrantinnen in die Schar der Messdiener an der Herz-Jesu-Kirche Kleingesee aufgenommen worden. "Ministrant" kommt vom lateinischen "ministrare" und bedeutet "dienen". Ministranten in ihrer festlichen Kleidung sehen sich als Diener am Tisch des Herrn.Viele Aufgaben warten auf die neuen Ministrantinnen. Alle drei wurden mit dem Umhängen des "Tau-Kreuzes" und mit dem Handschlag in die Schar der Ministranten aufgenommen. Pater January bedankte sich bei den Neuen für ihre Bereitschaft, solch einen wertvollen Dienst zu übernehmen, und dankte auch den Eltern für die Unterstützung. Zusammen mit den drei neuen treten jetzt acht Ministrantinnen an der Kirche in Kleingesee ihren Dienst an. In den Wochen vor der Aufnahmefeier waren die neuen Ministrantinnen durch Pater January und Mesnerin Hanna Wölfel unterrichtet und auf ihren neuen Dienst vorbereitet worden. red