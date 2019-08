Drei Mädchen und elf Jungen legten die Ausbildung zum "Junior Coach" ab

Ein Jahr lang haben 14 Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Ebern im Rahmen eines P-Seminars Einblicke in die Trainingslehre im Nachwuchsbereich bekommen. Jetzt dürfen sich die elf Jungen und drei Mädchen "DFB-Junior-Coaches" nennen und haben damit auch den ersten Schritt in Richtung Trainerlizenz gemacht.

Zertifikate übergeben

"Es ist toll und wichtig, dass ihr bereit seid, euch ehrenamtlich zu engagieren!" Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) war voll des Lobs für die Teilnehmer, die er in den historischen Ratssaal der Stadt eingeladen hatte. Dort wurden die Zertifikate übergeben, die die Teilnehmer künftig als "DFB-Junior-Coaches" ausweisen.

"Wir führen die Ausbildung in Ebern schon seit einigen Jahren durch", erklärt Michael Kotterba, Trainer am DFB-Stützpunkte Haßberge. Die aktuellen "Junior-Coaches" seien bereits die dritte Generation junger Übungsleiter, die in der Schule das Rüstzeug für die Arbeit mit Nachwuchsfußballern in ihren Vereinen gelernt haben. Neu bei der Klasse von 2019 war jedoch, dass die Ausbildung erstmals im Rahmen eines P-Seminars in der Q11 durchgezogen wurde.

Einjährige Ausbildung

Ein Jahr lang setzten sich die Schüler einmal wöchentlich mit Trainingslehre, Spielen zur Technikschulung oder den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der einzelnen Nachwuchs-Altersklassen beim Fußball auseinander. "Sie waren stets sehr engagiert bei der Sache", lobt Michael Kotterba, der das P-Seminar gemeinsam mit Uwe Derra vom DFB-Stützpunkt Haßberge durchführte, den Einsatz der Jugendlichen. "Es ist schön, dass wir seit vielen Jahren am Eberner Gymnasium eine so große Wertschätzung erfahren und mit den Jugendlichen arbeiten dürfen." Es sei wichtig, gerade für die Arbeit mit den Kindern in den Vereinen, qualifizierte und gut ausgebildete Trainer zu haben. "Nur dann kann man die Kids nachhaltig für den Fußball begeistern." In Zeiten eines stetig wachsenden Freizeitangebots eine echte Herkulesaufgabe. Eine, zu der Martin Pöhner gerne einen kleinen Beitrag leistet. Der Direktor des Friedrich-Rückert-Gymnasiums unterstützt das Projekt gerne und gratulierte den neuen "Junior-Coaches" dazu, dass sie ihre Schulzeit auch dazu genutzt haben, sich ein noch breiteres Wissen im Bereich Fußball anzueignen. Jetzt sei es wichtig, dieses auch weiterzugeben.

Die neuen DFB-Junior-Coaches

Janis Braunreuther (Ebern/ TV Ebern), Jan Bühl (Breitbrunn/VfR Hermannsberg), Florian Dünisch (Maroldsweisach/SC Maroldsweisach), Isabel Ender (Pfarrweisach/JFG Haßgau-Weisachtal), Dominik Gast (Baunach/SG Ebing), Simon Giebfried (Pfarrweisach/JFG Haßgau-Weisachtal), Johannes Hennemann (Rattelsdorf/SG Ebing), Max Judex (Pfarrweisach/ TV Ebern), Luis-Noah Leistner (Untermerzbach/FC Coburg), Xenia-Laura Miener (Rentweinsdorf/ SpVgg Stegaurach), Marc Morgenroth (Untermerzbach/FC Coburg), Samuel Schäff (Maroldsweisach/ SC Maroldsweisach), Michelle Schindhelm (Untermerzbach/ SpVgg Greuther Fürth), Nico Senff (Ebern/SV Heubach) red