Drei Liedermacher und viel Musik

Am Freitag, 28. Juni, 20 Uhr gestaltet Clemens Bittlinger (Pfarrer, Buchautor, Liedermacher) zusammen mit Christoph Zehendner und Klaus-André Eickhoff die "Nacht der Lieder" in der Kirche "Verklärung Christi" auf Burg Feuerstein in Ebermannstadt. Sie werden musikalisch unterstützt von dem Schweizer Keyboarder David Plüss, der Cellistin Sibylle Friz und dem Musikinstrumentalisten David Kandert. Mal humorvoll, mal nachdenklich-poetisch gestalten die drei Liedermacher gemeinsam diese Veranstaltung. Karten sind bei der Druckerei Distler in Hirschaid und im Jugendhaus Burg Feuerstein erhältlich. red