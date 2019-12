Drei Leitpfosten umgefahren

Ein 21-jähriger Autofahrer kam am Samstagnachmittag aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 10 von Rannungen nach Pfändhausen. Durch die nicht angepasste Geschwindigkeit fuhr er bei Kilometer 1,9 drei Leitpfosten um, an seinem Pkw entstand ein Schaden von 400 Euro. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt. pol