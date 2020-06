Drei Leichtverletzte und Totalschaden

Drei verletzte Fahrzeuginsassen und 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag um 1.40 Uhr in Lautertal. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam mangels ausreichender Fahrkünste und überhöhter Geschwindigkeit im Kreisverkehr von der Straße ab, als er von der Lauterer Höhe in Richtung Unterlauter unterwegs war. Die Fahrt endete schließlich an der Umzäunung der Lautertaler Tierklinik. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich massiv beschädigt und hat nur noch Schrottwert. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich alle Fahrzeuginsassen Verletzungen zu. Der Unfallverursacher meldete allerdings den Verkehrsunfall nicht gleich in der Nacht, sondern erst fünf Stunden später bei der Coburger Polizeiinspektion. Bei einer Überprüfung des jungen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser zum Zeitpunkt, als er sich der Polizei stellte, knapp 0,5 Promille Alkohol intus hatte. Die beiden Mitfahrer des 18-Jährigen ließen sich noch in der Nacht aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in der Notaufnahme des Coburger Klinikums behandeln. Die Polizisten führten bei dem 18-Jährigen in den Morgenstunden noch eine Blutentnahme durch. Auf Anordnung der Coburger Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 18-Jährige wird nun wohl für längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. red