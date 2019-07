Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Bamberger Straße, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 57-Jährige wollte mit ihrem Mazda die Bamberger Straße geradeaus überqueren und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte VW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die zwei Fahrzeugführerinnen sowie die Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zuzogen. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro.