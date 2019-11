Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Beim Linksabbiegen auf der B 287 in Höhe der Pyramide übersah eine Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre sechsjährige Tochter, die mit im Pkw saß, blieb unverletzt. Der VW-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro. Die Feuerwehr musste sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmern und übernahm die Verkehrsleitung. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle. pol