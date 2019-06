Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 17.50 Uhr, an der Lager-Kreuzung. Der Fahrer eines Opel Astra wartete in der Abbiegespur in Richtung Fuchsstadt vor einer roten Ampel, als der nachfolgende 49-jährige Sprinter-Fahrer nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf den voll besetzten Pkw auffuhr. Dabei wurden die drei Beifahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro. pol