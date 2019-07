Drei Länder - eine Rhön

Das Malteser-Reiseteam organisiert für Donnerstag, 18. Juli, eine Fahrt durch die Rhön. Start ist in der bayerischen Rhön, dann geht es durch die hessische Kuppen- und Hochrhön zum Thüringer Rhönhaus. Direkt am Haus befindet sich eine Naturparkanlage mit Kleintieren und Bienenzucht. Abfahrt ist um 11.05 Uhr am Parkplatz am Kino sowie um 11.15 Uhr am Berliner Platz. Die Rückkehr erfolgt gegen 17.45 Uhr. Anmeldungen sind bis Montag, 15. Juli, möglich bei Brunhild Karl, Tel.: 0971/3673 oder Inge Zimmermann, Tel.: 09732/1675. sek