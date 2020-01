Drei Ladendiebe erwischt

Zu insgesamt drei Ladendiebstählen ist die Polizei am Montagabend in einen Verbrauchermarkt an der Willy-Brandt-Allee in Forchheim gerufen worden. Ein 47-Jähriger hatte Haushaltsartikel im Wert von etwa 14 Euro an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Zwei 22 und 19 Jahre alte Männer wurden dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke im Wert von etwa 350 Euro in ihre mitgeführten Rucksäcke packten und ohne Bezahlung den Markt verlassen wollten. Alle drei haben sich wegen Ladendiebstahls zu verantworten.