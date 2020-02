Drei Ladendiebe dingfest gemacht

Innerhalb kürzester Zeit nahmen Beamte der Polizei am Samstag gegen 14.45 Uhr drei Ladendiebe in der Bamberger Innenstadt fest. Während zwei der Diebe in verschiedenen Geschäften Waren im Wert von ca. 130 Euro entwendet hatten, konnte dem Dritten, welcher an diesem Tag nur Begleiter war, der Diebstahl einer Jacke nachgewiesen werden, welchen er bereits im Dezember begangen hatte.