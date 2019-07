Drei Küpser Mannschaften holen Meistertitel

Bei den Vereinsmeisterschaften ehrte der Erste Vorsitzende Frank Roth auch die drei Meistermannschaften des TC Küps. Er könne sich nicht erinnern, dass jemals ein Drittel der gestarteten Mannschaften Meister wurden - dies sei ein Grund zu feiern.

Besonders freute es ihn, dass die Herren, in deren Hände die sportliche Zukunft eines Vereins liege, von Anfang an die Tabellenführung übernommen und ungeschlagen die Saison beendeten hatten. Spielerbilanz (Einzel/Doppel): A. Bittner (1:0/1:0); Roth (1:0/1:0); Ament (5.0/3:0); Ammon (5:0/4:0); Niefanger (4:0/4:0); M. Bittner (2:0/ 2:0); Fischer (0:1/1:0). Ungeschlagen mit nur einem Verlustpunkt wartete die neu gegründete Herren 50 II auf. Obwohl nur sieben Spieler gemeldet waren, benötigten sie keinerlei Unterstützung aus anderen Mannschaften und alle Aktiven kamen zum Einsatz. Spielerbilanz: Reeb (3:0/2:1); Fischer-Strehmel (0:1/1:0); Ammon (2:0/1:1); Bergner (2:0/2:0); Hänel (3:1/3:1); Berlips (0:3/0:3); Knäblein (0:1/-). Den wohl steinigsten Weg zur Tabellenspitze hatten die Herren 40 in der Bezirksklasse 1. In Hin- und Rückrunde mussten sie alles geben, um renommierte Mannschaften wie den TC Hof oder den TC Bad Steben in Schach zu halten. Dies zeigten zwei äußerst knappe 5:4-Erfolge in der Vorrunde und eine Niederlage in der Rückrunde. Spielerbilanzen: Tönnesmann (3:1/4:0); Bittner (5:1/5:1); Roth (2:0/1:0); Müller (1:1/0:1); Reuter (3:1/ 4:1); Schülein (1:0); Popp (1:1/2:0); Geißler (3:3/1:3); Fößel (0:3/3:3); Richter (0:4/ 1:2); Kempf (2:0/ 3:1). Zum Schluss überreichte der Erste Vorsitzende den beteiligten Mannschaften kleine Präsente als Ansporn für die weitere Zukunft. msp