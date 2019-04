Drei Künstler stellen im Röttenbacher Rathaus aus

Bereits zum 26. Mal gibt es im Röttenbacher Rathaus eine Kunstausstellung. Heute um 19 Uhr findet die Vernissage mit musikalischer Umrahmung durch die Röttenbacher Sängerin Lisa-Marie Holzmann statt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Drei Künstler stellen unter dem Titel "Triologie" ihre Werke in Aquarell und Tempera aus. Renate Berger (81) hat sich nach ihrer Zeit als Opernsängerin, unter anderem in Berlin und Bayreuth, der Malerei zugewandt. Sie hatte das Glück, schon mehrere Ausstellungen in Niederbayern, Erlangen und Röttenbach abzuhalten. Bärbel Geisler (79) hat ihre Liebe zur Malerei Anfang der 90er Jahre in einer Malgruppe bei Jutta Cuntze entdeckt. Seitdem nahm sie an zahlreichen Malseminaren im In- und Ausland teil. Ihre bevorzugten Motive sind Blumen und Landschaften in Aquarell. Uwe Weidner (81) lebt seit 1973 in Röttenbach. Nach seiner Pensionierung suchte er ein Hobby und fand dieses in der Aquarellmalerei. Er besuchte viele Jahre eine Malgruppe bei Jutta Cuntze sowie verschiedene Malseminare anderer Aquarellmaler. red