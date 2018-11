Drei Künstler ausgezeichnet

Zur Jahresausstellung wurde im Coburger Kunstverein der von der VR-Bank Coburg gesponserte, mit insgesamt 3000 Euro dotierte Kunstpreis blau-orange vergeben. Die Jury benannte drei Künstler, die ihnen gleichermaßen würdig für die Auszeichnung erschienen. Übergeben wurden die Preise bei der Vernissage durch Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Kipke und Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der in seinem Grußwort die Bedeutung des Kunstschaffens für eine funktionierende Bürgergemeinschaft betonte.

Die Preise gingen an Ursula Noack, Coburg, für ihre typografischen Arbeiten "Würde", "Artikel 1" und "Grundrecht".

Die Künstlerin zeige in plakativer Konzentration ein ganzes Essay zu den Inhalten. Das Verletzen, Verbiegen, Vertauschen der Schriftzeichen werde "zum ahnungsvollen Anschauen von Angriffen auf die vermittelten Werte", so die Jury.

Ulrich Precht aus Lauscha spiele in seinen drei Glasobjekten "Ritter", "Torwächter" und "Samurai" mit dem Immateriellen und der materiellen Präsenz des Glasblocks. Die martialischen Krieger wirkten auf der anderen Seite in glatter Transparenz als zarte Menschenwesen.

Isolde Russ, Lichtenfels, hat in ihrer Ölmalerei "Rain" und "Light Cross" Tiefenraum und Fläche geschickt miteinander verwoben und Farbkontraste zu größter Harmonie gebracht. In "Rain" hören wir den Regen am Fenster, in "Light-Cross" befinden wir uns im Rhythmus der nächtlichen Großstadt. ct