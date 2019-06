Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Schülerin am Donnerstag, als sie zu ihrem ordnungsgemäß geparkten Pkw kam, den sie von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad geparkt hatte: In dieser Zeit hatte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand drei Kratzer an der Fahrerseite des dunkelgrauen BMW angebracht. Dabei entstand ein Schaden von rund 300 Euro.