Drei Kindergärten erhielten je eine Spende über 600 Euro

Jeweils eine Spende in Höhe von 600 Euro haben der evangelische Kindergarten, der katholische Kindergarten und der integrative Kindergarten (in Ermreuth) erhalten. Angeschafft werden sollen von dem Geld ein Unterstand für Fahrzeuge (wie zum Beispiel Roller, Lauf- oder Dreiräder), Spielzeug für die Puppenecke und Spielmaterial für Förderkinder, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zusammengekommen war die Spendensumme in Höhe von insgesamt 1800 Euro im Rahmen des vierten lebendigen Adventskalenders in Neunkirchen, Großenbuch, Rödlas, Baad, Rosenbach, Schellenberg und Honings. Zum ersten Mal habe es dabei eine Spendendosen-Aktion gegeben, teilen die Organisatoren mit. Diese sei gleich ein voller Erfolg gewesen.

Lebendiger Adventskalender

An allen Kirchen und Kapellen in den genannten Orten gab es in der Vorweihnachtszeit ein Adventsfenster. Einige der Besucher seien noch nie in den Kapellen der jeweiligen Orte gewesen und hätten den lebendigen Adventskalender als "sehr schöne Idee" gelobt, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Teams und Gastgeberfamilien hätten sich gut vorbereitet, überall sei man an hell erleuchteten, schön geschmückten Häusern und Kapellen willkommen geheißen worden. Ein vielfältiges Programm begleitete das Angebot. Es wurde gesungen und musiziert, ob Sänger- oder Posaunenchor, am Klavier, mit Gitarre, Akkordeon oder Klarinette, alles war zu hören, wie die Organisatoren berichten.

Geschichten und Poetry-Slam

Gute Gedanken und Impulse seien vorgetragen und zum Nachdenken anregende und zu Herzen gehende Geschichten erzählt worden. Darunter zum Beispiel die wahre Begebenheit von der Kriegsweihnacht 1944 in den Ardennen, wo einige amerikanische und deutsche Soldaten, also Feinde, die Nacht gemeinsam bei einer Familie verbrachten und als Freunde auseinander gingen. Bei einem anderen Fenster wiederum habe sich eine Gruppe Kommunionkinder miteingebracht, andernorts sei Poetry-Slam dargeboten worden.

Nach dem besinnlichen Teil gab es an allen Abenden Kinderpunsch, Glühwein und Plätzchen, und auch mal etwas Herzhaftes, wie es in der Mitteilung heißt. Die Teilnehmer seien miteinander ins Gespräch gekommen und hätten sich über Gott und die Welt unterhalten.

Die Organisatoren bedanken sich in ihrer Mitteilung bei allen Gastgebern des Adventskalenders. Auch den Spendern danken sie. Denn durch deren Gelder seien die Anschaffungen für die drei Kindergärten erst möglich geworden. red