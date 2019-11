Drei Katzen aufgenommen

In Unterleinleiter wurde am 19. November eine etwa zwei Jahre alte braun-getigerte Katze aufgegriffen. Eine weitere dreifarbige, ungefähr sechs Monate alte Artgenossin haben Tierfreunde in Gößweinstein gefunden und ins Forchheimer Tierheim gebracht. Dorthin kam auch ein schwarz-weißer unkastrierter Kater aus Neunkirchen am Brand. Keines der drei Tiere ist durch eine Tätowierung oder einen Chip gekennzeichnet. Die Besitzer der Tiere oder Personen, die Hinweise auf die Besitzer der Katzen geben können, werden gebeten, sich mit dem Tierheim Forchheim, Zur Staustufe 36, Telefon 09191/66368, in Verbindung zu setzen. red