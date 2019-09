"3K - Kochen, Kino, Kommunikation" heißt es bei der Kirchgemeinde St. Marien in Einberg am Freitag, 11. Oktober. Ab 18 Uhr gibt es im Gemeindehaus auch was für Männer. Es Pizza und nach dem Film ("Ein Becken voller Männer"), ist Open-End zum Fachsimpeln. Anmelden kann Mann sich noch bis zum 1. Oktober unter Telefon 09563/1437 oder per E-Mail an info@kirche-einberg.de. red