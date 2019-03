Drei Jugendliche auf Diebestour

Die Angestellte eines Einkaufsmarktes an der Ecke Kronacher Straße/Zur Heide entdeckte am Samstag gegen 17.30 Uh drei Jugendliche im Markt, die Sachen in einen Rucksack packten. Einer der Jugendlichen ging durch die Kasse und als er von der Angestellten kontrolliert werden sollte, nahm er die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Zur Heide. Die beiden anderen flitzten dann auch davon. Der erste der drei Täter trug eine rote Jacke, den erwähnten Rucksack und eine Basecap, der zweite trug nur eine dünne blaue Sweatjacke und der dritte hatte ein rotes T-Shirt an. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und die Angaben über die drei Burschen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden.