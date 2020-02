Drei Generationen basteln Nistkästen

Dem Obst- und Gartenbauverein Wiesenttal fehlt es nicht an Ideen. Beate Knauer, die Leiterin der Kinder-und Jugendgruppe, hatte ihre "Schlurche" diesmal zum Werkeln für den Bau von Nistkästen in das Haus "Martin Luther" in Streitberg eingeladen. Drei Generationen waren eifrig bei der Sache.

Ihnen stand mit Günther Eichler vom Landesbund für Vogelschutz ein kompetenter Fachmann zur Seite. Die vorgefertigten Teile hatte die Zimmerei Kraus geliefert. Das Rohmaterial aus Fichtenbrettern stammte aus dem Gemeindewald.

Der Vorsitzende des Gartenbauvereines, Norbert Jungkunz, hatte Pakete geschnürt, die alle benötigten Teile bis zur letzten Schraube beinhalteten. Günther Eichler erläuterte, wie wichtig heute Nistkästen für Höhlenbrüter sind. Immer mehr alte Bäume würden der Säge zum Opfer fallen. Gerade aber diese Bäume beherbergten Höhlen, in denen Vögel brüten könnten.

Am Ende kamen 30 Nistkästen für Meisen, Feldsperlinge und Stare zusammen, die auch im Park des Seniorenheimes aufgehängt werden.

Auch Sozialdienstbeauftragter Ralf Hartmann freute sich über die Abwechslung im Heimalltag. Paul Pöhlmann