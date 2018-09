Drei Forchheimer sind die besten Kreuzheber Frankens

Acht Athleten des AC Bavaria Forchheim haben am Franken-Cup im Kreuzheben teilgenommen. Der Wettkampf in Randersacker bei Würzburg fand im Rahmen der dortigen Kerwa statt: Fahrgeschäfte und Jahrmarkt-Buden sorgten für eine besondere Kulisse, die zahlreichen Besucher trieben die Kraftsportler zu Höchstleistungen. Fast alle Forchheimer schafften es unter die besten Drei ihrer Gewichtsklasse, drei Heber des ACB kletterten sogar ganz oben aufs Treppchen.

Beim Kreuzheben greifen die Athleten die Hantel aus der Hocke heraus in der Regel mit einer Hand von unten (Untergriff), mit der anderen von oben (Obergriff). Dieser Kreuzgriff verhindert ein Herausrollen der Stange beim Heben. Es ist neben Kniebeugen und Bankdrücken eine Teildisziplin des Kraftdreikampfs.

Graumann ist Vizemeisterin

Bei den Juniorinnen bis 72 Kilogramm ging Sonja Graumann für den ACB an die Hantel. Sie brachte 142,5 Kilo in die Wertung ein und sicherte sich den zweiten Platz. Nur siebeneinhalb Kilo trennten sie von der Goldmedaille. Den Sieg ihrer Klasse sicherte sich Natalie Weber mit 117,5 Kilo. Sie startete bei den Juniorinnen bis 84 kg. Ebenfalls den Titel holte sich Jeremias Büchs in der Klasse der Junioren bis 93 kg. Er hob 250 Kilo. Bei den Junioren bis 105 kg sicherte sich Fabian Haberer mit 210 Kilo den dritten Platz.

Le Hieu dominiert seine Klasse

Bei den Aktiven startete Le Hieu für die Bavaria in der Klasse bis 66 kg. Er schraubte seine Bestleistung um 15 auf 175 Kilogramm und gewann souverän. Bei den Aktiven bis 83 kg traten zwei Heber des ACB an die Hantel. Sebastian Mauser kam mit neuem persönlichen Rekord von 185 kg auf Rang 4. Simon Eichler hob 222,5 kg und schaffte es aufs Treppchen. Nur zweieinhalb Kilo trennten ihn vom Zweitplatzierten. Thomas Starklauf lieferte in der Kategorie bis 105 kg 305 Kilo ab und wurde Vizemeister.

In der Teamwertung erreichte Forchheim mit 649,1 Punkten den vierten Platz, nur hauchdünne 4,7 Zähler hinter dem Treppchen. red